Cosa rende una mente invincibile di fronte allo scorrere degli anni? La risposta potrebbe arrivare dall'Ogliastra, la terra dell'eterna giovinezza: dietro il fenomeno dei centenari sardi, infatti, non ci sono solo la genetica o l'aria buona, ma anche i segreti di un cervello capace di resistere al tempo.

Per svelarli, il 13 e 14 novembre la Sala Comunale Barigau di Ulassai ospiterà il convegno "Longevità cerebrale e malattie neurologiche del XXI secolo", trasformando il paese in un vero e proprio laboratorio scientifico a cielo aperto.

Sarà un'occasione di confronto tra scienziati ed esperti sulle patologie del nostro tempo, partendo proprio dal cuore di una delle aree di maggiore longevità al mondo. L'evento è organizzato dalla Struttura di Neurologia dell'Arnas G. Brotzu, diretta da Giovanni Cossu, anche presidente del Convegno, dalla Stroke Unit del Brotzu, sotto la responsabilità di Jessica Moller, e dalla Struttura complessa di Neurologia riabilitativa del Santissima Trinità di Cagliari guidata da Giuseppina Pilia, entrambe nel ruolo di responsabili scientifici dell'evento, e la collaborazione della Asl Ogliastra.

L'obiettivo è passare dalla gestione dell'evento acuto alla protezione globale del cervello lungo tutto l'arco della vita, traducendo i meccanismi biologici della resilienza in strategie preventive e terapeutiche personalizzate.

«Studiare la longevità significa capire cosa ci permette di invecchiare mantenendo il più a lungo possibile salute, lucidità e autonomia. La ricerca, insieme all'innovazione tecnologica e a una medicina sempre più personalizzata - dichiara il direttore generale dell'Arnas G. Brotzu, Maurizio Marcias - ci offre strumenti importanti per prevenire le patologie legate all'età e migliorare la qualità della vita».

«Le malattie neurologiche, in una popolazione che invecchia - afferma Aldo Atzori, rirettore generale dell'ASL Cagliari - chiedono al sistema sanitario uno sforzo che va oltre la capacità di cura e riguarda anche l'organizzazione dei servizi e la continuità dell'assistenza. Diagnosi, trattamento e riabilitazione devono inserirsi in un percorso integrato, nel quale ospedale e territorio siano in costante raccordo, evitando interruzioni nella presa in carico dei pazienti».

Il programma scientifico delinea un percorso che unisce la gestione delle emergenze tempo-dipendenti alla presa in carico delle patologie croniche della terza età, puntando su tre pilastri: alta tecnologia, personalizzazione delle cure e dialogo con la cittadinanza.

Il primo grande nucleo tematico affronterà l'urgenza cerebrovascolare e la gestione dei casi critici. Grazie ai progressi della diagnostica per immagini avanzata, è oggi possibile mappare l'ictus in tempo reale per personalizzare i trattamenti e velocizzare i soccorsi sul territorio. Un secondo nucleo tematico affronterà la neurogeriatria e le sfide legate alla cronicità e al declino cognitivo. Gli esperti si confronteranno sull'asse che lega la salute dei vasi sanguigni all'umore, analizzando come la disfunzione neurovascolare possa alimentare sia i disturbi depressivi sia il rischio cardiovascolare, accelerando il declino della memoria.