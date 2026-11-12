Diverse tonnellate di reflui oleari sversati sul terreno e nel Rio Quirra, in agro di Jerzu. Lo ha accertato la Guardia di finanza di Arbatax nel corso dei controlli contro gli illeciti ambientali. Il 3 novembre 2025 una pattuglia ha sorpreso in flagranza un uomo che, con un trattore agricolo dotato di un’autobotte da 6 tonnellate, stava sversando direttamente sul terreno i reflui della lavorazione delle olive. I liquidi erano stati sversati anche sul canale di scolo lungo il perimetro del fondo. Un tratto del canale risultava già completamente invaso dai rifiuti liquidi.

I militari hanno sequestrato l’area e i mezzi utilizzati. I campioni prelevati sono stati analizzati con la collaborazione dell’Arpas.

Nei giorni scorsi, le Fiamme gialle hanno notificato al legale rappresentante della società che gestisce l’oleificio l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Due i reati contestati: inquinamento ambientale, per la presunta compromissione e il deterioramento del suolo e dell’alveo, e la gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi. Colti nel fatto durante lo sversamento, gli operai avrebbero tentato di giustificare che si trattava di una normale procedura adottata anche da altri produttori locali di olio. Con la collaborazione dell’Arpas sono arrivati i numeri. E i numeri, in questa storia, non sono un dettaglio tecnico. Sono la misura dello scempio. Nel terreno superficiale: 15,85 per cento di sostanze oleose. Nell’alveo del Rio Quirra: 16,93 per cento. Tradotto: 16 chili di sostanze oleose ogni 100 chili di terreno. Nel letto del fiume, proprio dove l’acqua dovrebbe scorrere libera, la concentrazione più alta. Perché lo scarto di olio vegetale sembra innocuo, e non lo è. Sembra un prodotto della terra, e quindi destinato a tornare alla terra. In realtà, quando viene sversato così, in tonnellate, senza controllo, crea pellicole impermeabili sulla superficie del suolo. Pellicole che impediscono l’ossigenazione, che soffocano la crescita vegetale, che alterano il pH del terreno e danneggiano le colture locali. In un corso d’acqua è ancora peggio. Un litro di olio vegetale esausto non è biodegradabile come si crede. Può richiedere tra i 10 e i 20 anni per degradarsi completamente. Nel frattempo, resta lì. Copre, isola, avvelena piano. Compromette l’ecosistema suolo-pianta, e con lui tutto ciò che da quell’ecosistema dipende. Dai vertici della Guardia di finanza massimo riserbo sull’azienda indagata. I militari si limitano ad annunciare una serie di controlli a tutela dell’ambiente.