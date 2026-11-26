Il Comune di Esterzili acquisisce al proprio patrimonio la casa parrocchiale “San Teodoro” e il terreno adiacente, situati nella piazza omonima. L’operazione prevede una spesa complessiva di 20 mila euro, corrispondente al prezzo proposto dalla Diocesi di Lanusei e concordato per la compravendita.

Con la determinazione del 12 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il responsabile dell’Area tecnica ha disposto l’impegno e la liquidazione della somma a favore della parrocchia San Michele Arcangelo di Esterzili, individuata come beneficiaria del pagamento. Le risorse sono state stanziate sul capitolo di bilancio destinato, tra l’altro, all’acquisizione di aree e al risanamento dei complessi edilizi.

L’acquisizione era stata già delineata dal Consiglio comunale con la deliberazione del 16 settembre 2025, che aveva fornito gli indirizzi per procedere all’acquisto dell’immobile e del terreno. La disponibilità alla vendita era stata manifestata dalla Diocesi di Lanusei nel giugno 2025, per un importo onnicomprensivo di 20 mila euro.

Per la stipula del rogito il Comune ha affidato un incarico notarile allo studio Alessandra Altieri. Il pagamento è stato disposto anticipatamente, il 12 novembre, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni necessarie alla compravendita. La determinazione precisa tuttavia che, qualora l’atto notarile non venisse stipulato, l’intera somma dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale.

(Unioneonline/En.Ne.)