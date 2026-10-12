La buona notizia arriva dopo quasi 24 ore di apprensione e scavi manuali, per evitare pericolosi cedimenti: i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno raggiunto Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni di Codrongianos rimasto bloccato all’interno della grotta di Gorropeddu sui monti al confine tra i territori comunali di Urzulei e Baunei.

L’uomo risulta tuttavia ancora immobilizzato dai detriti che lo ricoprono.

Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentirne il recupero.

Da quanto si apprende, lo speleologo ha testa e un braccio liberi. Gli è stato dato un tè, sarebbe in buone condizioni.

AGGIORNAMENTO: Urzulei, tratto in salvo dopo 27 ore lo speleologo bloccato nella grotta

(Unioneonline/E.Fr.)

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