Dopo 27 ore di paura e dopo un lungo e complicato lavoro di soccorso, lo speleologo rimasto bloccato a 10 metri all’interno di una grotta al confine tra Urzulei e Baunei è stato finalmente tratto in salvo, tra gli applausi dei soccorritori, lieti di essere riusciti a portare a termine la delicata missione.

Luca Olmetto – rimasto intrappolato a causa di un crollo avvenuto domenica pomeriggio – è stato raggiunto ed estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco.

Dopo essere stato liberato dai detriti che lo immobilizzavano, Olmetto – 31enne di Codrongianus – è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario e quindi affidato al personale medico per il trasporto in elicottero in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

(Unioneonline)

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