Un pensionato di 73 anni è caduto da una scala mentre raccoglieva le olive. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi nelle campagne de Su Pirastu Ladu, in agro di Girasole.

L’uomo si trovava su una scala alta due metri quando la stessa è scivolata improvvisamente facendolo precipitare al suolo. Nell’impatto il pensionato ha perso i sensi. Fondamentale l’intervento della moglie, che si trovava poco distante e ha lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta in pochi minuti l’ambulanza dell’associazione di volontariato Le Grazie di Tortolì con il personale del 118.

Al loro arrivo l’uomo aveva già ripreso conoscenza e, seppur dolorante, è riuscito a collaborare con i soccorritori.

Alla luce della dinamica della caduta e il trauma cranico riportato, la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus. L’agricoltore è stato stabilizzato e successivamente trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

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