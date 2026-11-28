Il Comune di Esterzili ha stanziato un contributo di 2mila euro in favore della parrocchia San Michele Arcangelo per sostenere le spese di restauro del simulacro ligneo di Sant’Antonio di Padova.

Il finanziamento è stato formalizzato con la determinazione del 24 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). Il contributo nasce dalla richiesta presentata dalla parrocchia San Michele Arcangelo l’11 agosto 2026 e l'iniziativa rappresenta un sostegno concreto alla tutela del patrimonio religioso locale. Il simulacro di Sant’Antonio di Padova costituisce infatti un elemento della tradizione devozionale e della memoria collettiva della comunità, il cui recupero assume un significato che va oltre il semplice intervento conservativo.

Con questo stanziamento, il Comune contribuisce alla salvaguardia di un bene legato alla storia e alla vita religiosa del paese, riconoscendo il ruolo della parrocchia nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale di Esterzili.