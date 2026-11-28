Sarebbe stata una ritorsione per essere stati allontanati da un bar a scatenare il gesto incendiario dello scorso ottobre a Cala Gonone.

I Carabinieri della locale Stazione hanno concluso le indagini avviate a seguito della querela della titolare del locale, identificando e denunciando in stato di libertà due uomini, un 37enne cosentino ed un 30enne nuorese, con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio.

I fatti risalgono alle prime ore del mattino dello scorso 10 ottobre. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due indagati sarebbero stati allontanati da un bar, poiché avrebbero assunto un comportamento molesto al suo interno, importunando gli altri avventori, tra cui una ragazza, da cui avrebbero persino preteso del denaro per futili motivi, verosimilmente alterati dall’alcol.

Intorno alle 4:30, i due si sarebbero recati presso un distributore di carburante della zona per procurarsi della benzina, versandola in una bottiglietta ed in un annaffiatoio. Dopo aver atteso la chiusura del bar, sarebbero tornati sul posto cospargendo di liquido infiammabile la veranda esterna e innescando un incendio, poi dileguandosi a piedi.

Solo il tempestivo intervento di un passante e delle pattuglie della Compagnia di Siniscola, che hanno notato le fiamme e sono riusciti a domarle rapidamente, ha evitato che il rogo si propagasse all'intera struttura causando conseguenze ben più gravi, anche per le abitazioni adiacenti e i veicoli lì in sosta.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire all'identità dei due presunti autori, nonostante le difficoltà investigative connesse con l’orario notturno dei fatti, che ha complicato l’analisi della videosorveglianza e l’identificazione dei complici.

(Unioneonline)