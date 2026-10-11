In corso l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Urzulei per il recupero di uno speleologo rimasto bloccato a circa dieci metri dalla superficie.

Lo studioso stava esplorando una grotta quando è stato sorpreso dal crollo di terra, pietre e massi.

Non si hanno ancora notizie certe sulle sue condizioni.

Mobilitati circa trenta tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, tra cui medici e specialisti nella disostruzione, con il supporto dell’elisoccorso regionale e dei Vigili del Fuoco.

(Unioneonline)

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