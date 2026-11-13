Negli anni roventi dell'Anonima sarda, sono stati 12 i rapimenti compiuti nel Marghine, di cui sette a Macomer, diventata terra di conquista delle bande di rapitori.

Quegli anni saranno ripercorsi nel pomeriggio al Maart Intermodale, in una iniziativa dell'associazione Maart, col titolo "Dal bottino al riscatto", che rientra nel progetto "Il secolo Sottosopra". Tre ex ostaggi dell'anonima sequestri, Luca Locci, Giuseppe Vinci e Dino Toniutti, saranno protagonisti dell'incontro che si terrà stasera alle 19, nella sala dell'intermodale, organizzata dall'associazione culturale Maart Heart City.

Si tratta di una iniziativa dedicata alla cronaca, alla memoria e alle storie rimaste in ombra avvenute nella seconda metà del secolo scorso. Una iniziativa ideata dallo storico Gian Luca Taccori, esponente di spicco dell'associazione culturale diretta da Marco Benevole. Un confronto che metterà al centro la storia, i fatti e le testimonianze dirette di quelli anni roventi, con vicende che hanno provocato duri contraccolpi all'economia del territorio.

Interverranno l'avvocato Rosaria Manconi e lo storico Gianluca Taccori, con la partecipazione delle vittime dell'Anonima Sarda, tutti di Macomer, tra la fine degli anni settanta e metà degli anni novanta del secolo scorso. Luca Locci, Dino Toniutti e Giuseppe Vinci racconteranno la loro esperienza e la loro testimonianza. Una iniziativa dedicata al compianto giornalista Paoletto Sechi. Nel corso dell'incontro si ripercorreranno diverse tappe, legate agli assalti ai portavalori, alle corriere e soprattutto al sequestro di persona.