Oltre 58 chili di cocaina nascosti nella cabina di un autoarticolato. Un camionista nuorese è stato arrestato ieri sera della polizia di Nuoro durante un controllo sulla strada statale 131 Carlo Felice. La droga, suddivisa in oltre 50 panetti e occultata in tre borsoni della spesa, avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 5 milioni di euro.

L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Macomer, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal Questore di Nuoro, anche alla luce delle recenti novità normative introdotte nel Codice della strada.

Durante il servizio, gli operatori hanno fermato un autoarticolato condotto da un camionista residente a Nuoro. Fin dai primi momenti del controllo, l’uomo avrebbe manifestato un’eccessiva agitazione, comportamento che ha insospettito gli agenti. Dopo aver verificato i documenti, i poliziotti hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti e di ispezionare il mezzo.

All’interno della cabina, nascosti dietro alcune sacche, hanno trovato tre borsoni contenenti oltre 50 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 58 chilogrammi. Per il conducente sono scattate immediatamente le manette. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Oristano, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida.

Si tratta di un sequestro di eccezionale entità per la Polizia di Stato in Sardegna.