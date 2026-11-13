Ha lasciato la sua abitazione, al centro di Macomer, con la sua auto, una Ford Fiesta blu, ma non ha fatto più ritorno. Ieri pomeriggio i familiari, non vedendolo tornare, hanno lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche ovunque, questa mattina la tragica scoperta.

Bachisio Faedda, 83 anni, pensionato del posto conosciuto assieme ai suoi familiari in tutto il territorio, è stato trovato morto, ucciso probabilmente da una malore.

Le ricerche erano state estese in tutta la zona, soprattutto nelle campagne tra Macomer e Birori, ma dell'uomo nessuna traccia e neanche della sua auto. Come faceva di solito, anche ieri si è allontanato dalla sua abitazione, per farsi un giro in auto.

Non vedendolo tornare, i familiari hanno cercato di rintracciarlo, ma tutto è stato inutile. A quel punto le ricerche sono continuate con le forze dell'ordine che, sui social, hanno pubblicato la foto con tutti i particolari.