La prevenzione oncologica esce dagli ambulatori e incontra i cittadini nelle piazze. In occasione dell’Ottobre Rosa, la Asl 3 di Nuoro lancia “La scelta giusta”, la nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alla diagnosi precoce e alla promozione dei tre screening oncologici gratuiti previsti dai Lea: mammella, cervice uterina e colon-retto. L’appuntamento è per mercoledì. Durante la mattinata, le équipe del centro screening dell’Asl 3 e della Ssd Prevenzione e Promozione della Salute saranno presenti in diversi punti della città per fornire informazioni, rispondere alle domande dei cittadini e favorire l’adesione ai programmi di screening. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Asl 3 di Nuoro e l’Università degli Studi di Cagliari. Insieme agli operatori sanitari saranno presenti professori universitari, studenti del secondo e terzo anno del corso di laurea in assistenza sanitaria e medici specializzandi in igiene e medicina preventiva, in un’esperienza che unisce formazione e servizio sul territorio.

«Prevenire è un atto di cura verso se stessi», sottolinea il direttore generale della Asl 3 Francesco Trotta, invitando i cittadini a cogliere l’opportunità offerta dalla campagna. La direttrice sanitaria Antonella Calvisi ricorda invece che gli screening sono gratuiti e consentono di individuare precocemente eventuali lesioni, mentre Roberta Bosu, direttrice della Ssd Prevenzione e Promozione della Salute, sottolinea l’importanza di rendere la prevenzione sempre più semplice e accessibile. I programmi di screening sono gratuiti, volontari e non richiedono la ricetta del medico. Per informazioni o per aderire è possibile contattare il Centro Screening al numero verde 800 20 80 84 oppure scrivere a centro.screening@aslnuoro.it.

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