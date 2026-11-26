A Nuoro, Procura della Repubblica e Questura hanno firmato un protocollo d'intesa per facilitare l'adozione di provvedimenti amministrativi di prevenzione per i reati di violenza di genere. L'accordo è stato siglato ieri mattina in Questura con il procuratore Daniele Rosa e il questore Fortunato Marazzita alla presenza delle autorità, in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'obiettivo è quello di rendere più tempestivo lo scambio di informazioni e coordinare gli interventi a tutela delle vittime. Al centro dell'intesa c'è l'ammonimento del questore: un avvertimento formale del questore nei confronti del responsabile delle condotte lesive che ha come fine l'interruzione dei comportamenti molesti, minacciosi e invasivi e prevenire la loro prosecuzione. Il procuratore Daniele Rosa ha sottolineato l'importanza dell'intesa per evitare che situazioni di violenza vengano trascurate e garantire una risposta coordinata.

L'accordo si inserisce nella campagna della Polizia di Stato "Questo non è amore", che prevede anche incontri nelle scuole e uno stand informativo a Pratosardo. Per la Giornata, anche il comando provinciale dei Carabinieri, Comune e la Prefettura con Soroptimist hanno illuminato di arancione le facciate con "Orange the day", e Areus con una panchina rossa, scarpe rosse e petali davanti alla sede.