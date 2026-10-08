Nuoro, scontro frontale in curva: due feriti in ospedaleL’incidente è avvenuto questa mattina in via Biscollai
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Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Biscollai. L’impatto si è verificato dopo una curva, davanti all’ingresso dell’elisuperficie del 118.
Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente. A rendere particolarmente insidiosa la carreggiata potrebbe essere stato l’asfalto bagnato dalla pioggia o forse una distrazione. Immediato l’intervento dei soccorsi.
Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei soccorsi e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Il bilancio è di due feriti, si tratta della conducente della Seat Ibiza di 68 anni e un passeggero della Fiat Punto di 67 anni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione le cause dello scontro.