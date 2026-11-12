Due auto di servizio danneggiate e due agenti feriti. È il bilancio dell’inseguimento conclusosi poco prima della mezzanotte in via Lucania, a Nuoro, dopo una lunga fuga iniziata sulla Statale 131.

Tutto è cominciato all’altezza di Oristano, quando una donna di Sanluri alla guida di un’auto non si è fermata all’alt imposto dalle pattuglie della Polizia stradale. La conducente ha proseguito la marcia ad alta velocità, dando vita a un inseguimento lungo la 131 in direzione di Nuoro.

La sua destinazione, secondo quanto ricostruito, era Orgosolo. La fuga però si è nel capoluogo barbaricino in via Lucania, dove la donna ha speronato le auto della Polizia nel tentativo di sottrarsi al controllo, provocando danni ai mezzi e ferendo due agenti. Bloccata dagli agenti delle volanti coordinati dalla dirigente Anna Bruna Barbera, è stata accompagnata in Questura. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.