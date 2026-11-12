Durante la festa del Redentore aveva speronato, mandandola fuori strada, l’auto dei carabinieri per poi darsi alla fuga. Ora per lui sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali aggravate dalla fuga.

I fatti risalgono al 23 agosto, quando i militari della Sezione Radiomobile erano intervenuti nei parcheggi del pronto soccorso dell’ospedale San Francesco. All’intimazione dell’alt, il conducente di un fuoristrada aveva accelerato, abbattendo la sbarra automatica e fuggendo attraverso le strade affollate del centro.

Raggiunto nel quartiere di Preda e’ Istrada, aveva inserito la retromarcia speronando violentemente la gazzella dei carabinieri. L’impatto aveva provocato gravi danni al mezzo e lesioni ai due carabinieri. L’uomo era poi riuscito a dileguarsi.

Identificato grazie alle indagini, era stato intercettato nuovamente lungo la provinciale 38. Anche questa volta non si era fermato all’alt, dando vita a un secondo inseguimento durante il quale avrebbe raggiunto i 120 chilometri orari su una strada stretta e tortuosa, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e i militari. Il Gip del Tribunale di Nuoro, valutata la gravità delle condotte contestate e il pericolo di reiterazione, ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.