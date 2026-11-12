Orune: omicidio Mauro Carai, ergastolo definitivo per i gemelli Contena

La Cassazione conferma l’ergastolo per i fratelli gemelli di Orune Giuseppe e Mauro Contena, condannati per l’omicidio di Mauro Antonio Carai. Si chiude così il percorso giudiziario per il delitto avvenuto la sera del 27 agosto 2021 nelle campagne di Orune, in località Su Cumonale ’e susu, dove il pensionato di 74 anni fu assassinato con 35 coltellate. La condanna era stata confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Sassari, che aveva ribadito la sentenza pronunciata nel 2024 dal Tribunale di Nuoro. Ora la decisione della Suprema Corte rende definitiva la pena dell’ergastolo per i due imputati.

Nel corso del processo d’appello, i giudici avevano ritenuto solido e coerente il quadro probatorio. Determinanti anche gli accertamenti scientifici e la ricostruzione degli spostamenti dei due fratelli. Sul fronte delle prove scientifiche, tracce di sangue e Dna della vittima erano state individuate sia sul Doblò sia sulla Fiat Panda utilizzata dagli imputati. Sui veicoli erano stati inoltre riscontrati tentativi di pulizia con la varechina. I fratelli Contena erano difesi dagli avvocati Luigi Esposito, Stefano Zoccano e Nicola Caricaterra. La parte civile era rappresentata dai legali Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti.