I resti dell'auto della scorta di Giovanni Falcone, la "Quarto Savona Quindici", coinvolta nella strage di Capaci del 23 maggio del 1992, diventata simbolo alla lotta alla mafia, sarà esposta lunedì al Centro Servizi Culturali.

Si tratta di un’iniziativa che rientra nel progetto “Dal sangue versato al sangue donato”, che coinvolge le istituzioni, le varie associazioni, le scuole e i cittadini dell'intero territorio.

Un tour promosso da "DonatoriNati-Associazione Donatori Volontari della Polizia

di Stato", impegnata da oltre vent’anni nella promozione di legalità, solidarietà e memoria civile attraverso la donazione del sangue. L'obiettivo è ricordare le vittime delle mafie, valorizzare il ruolo delle forze dell’ordine e delle istituzioni e trasformare la memoria in un gesto concreto di solidarietà.

L'iniziativa viene realizzata con la collaborazione del Centro Servizi Culturali di Macomer, impegnato dal 2014 su questi temi con il festival della legalità “Conta e Cammina”, diventato un punto di riferimento sul territorio per l’educazione alla legalità, la memoria e la cittadinanza attiva.

La giornata di lunedì è patrocinata dalla Regione e dal Comune, che sostiene la manifestazione anche nelle intenzioni e nel grande valore di memoria e impegno. Sono partner il sindacato di polizia SAP e l'Avis comunale.

«La giornata- è scritto nella nota degli organizzatori- è pensata come un’esperienza condivisa. Sono quindi invitati soci, volontari e operatori delle realtà associative del territorio, la cui presenza è un segno concreto di una comunità che fa memoria e si assume un impegno condiviso».

Alla manifestazione parteciperanno le scuole del territorio con tutti gli studenti.