Venerdì prossimo a Nuoro alle 17.30 all’Isola di Man al Corso Garibaldi 82, verrà presentato il libro “Camminare Il Silenzio” di Mariella Napolitano.

Si tratta di una guida in 39 itinerari, civili e religiosi, che si snodano in ogni regione d’Italia, per camminatori esperti o principianti. Vengono attraversate tutte le regioni italiane, intrecciando percorsi delle diverse tradizioni religiose presenti oggi in Italia (cattolica, ortodossa, valdese, ebraica, buddhista, induista, sikh, musulmana, pentecostale) con cammini della memoria civile e democratica, dedicando inoltre attenzione alle riserve della Biosfera Unesco per la Sardegna.

Interverranno, oltre all’autrice, il vescovo di Nuoro e Lanusei monsignor Antonello Mura e Antonello Menne presidente del Cammino di Bonaria. Modera i lavori Graziano Canu.

Marianna Napolitano è ricercatrice dal 2023 presso il Desu – dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e academic assistant della Cattedra Unesco sul Pluralismo Religioso e la Pace - Sapienza Università di Roma e Fondazione per le scienze religiose.