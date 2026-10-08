Villanovaforru in musicaAl nuraghe Genna Maria, il programma della giornata comincia oggi alle 16
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Villanovaforru oggi diventa il teatro di una giornata dedicata alla forza della voce, della memoria e all’incontro tra la tradizione del canto a tenore e le sonorità della musica catalana, organizzato da Pedras et Sonus.
Al nuraghe Genna Maria, il programma della giornata comincia alle 16 con il workshop sul canto a tenore e la composizione istantanea, seguito dalla visita guidata con la performance dei Tenores Remunnu ’e Locu di Bitti.
Alle 19:30, all’Hotel Funtana Noa, anche la presentazione del libro "Il canto di una vita", autobiografia di Daniele Cossellu, con Sebastiano Pilosu. Modera Marco Lutzu. Successivamente un nuovo momento di canto dei Tenores Remunnu ’e Locu di Bitti. Nello stesso hotel, infine, alle 21, una "Corda Mès" con Núria Balcells (violino a 5 corde) e Rocco Papia (chitarra a 7 corde) per un viaggio tra musica catalana, world music e tradizioni popolari.