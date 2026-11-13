L’aumento del 50% delle richieste di supporto psicologico e psichiatrico tra i giovani dai 14 ai 25 anni e un bacino di circa 6.000 utenti in carico sul territorio: sono i numeri che scattano la fotografia della salute mentale nel Medio Campidano.

Per rispondere a questi bisogni emergenti e garantire continuità assistenziale, l’ASL 6 ha formalizzato la nomina della dottoressa Sonia Marchegiani alla guida del dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, avviando un piano strategico fondato sull’integrazione tra strutture specialistiche e rete territoriale.

La nomina rientra all’interno del percorso di riorganizzazione e potenziamento della governance dell’ASL n. 6 del Medio Campidano. Con la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 28 ottobre 2026, nei giorni scorsi il direttore generale Joseph Polimeni ha conferito alla dottoressa Sonia Marchegiani l’incarico provvisorio di direzione del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD), alla presenza del direttore sanitario Raimondo Pinna.

L’assegnazione si inserisce nel quadro delle azioni strategiche messe in campo dalla Direzione Aziendale per assicurare la continuità assistenziale, il governo clinico e la piena operatività dei servizi territoriali essenziali. Il Dipartimento rappresenta uno snodo fondamentale per la presa in carico della persona con disagio psichico o dipendenze, operando con un approccio multidisciplinare e in stretta connessione con i distretti sociosanitari, la rete ospedaliera e i servizi territoriali.

In particolare, il DSMD della ASL 6 si articola in quattro strutture operative di riferimento: Centro Salute Mentale (Struttura Complessa); Servizio per le Dipendenze Patologiche (Struttura Complessa); Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Struttura Semplice Dipartimentale); Riabilitazione Psichiatrica (Struttura Semplice Dipartimentale).

Attualmente il Dipartimento ha in carico circa 6.000 utenti tra minori e adulti. Un dato di particolare rilevanza epidemiologica riguarda la popolazione giovanile: negli ultimi 5 anni si è registrato un aumento del 50% delle prese in carico nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 25 anni, a testimonianza dell’urgente necessità di risposte tempestive ed efficaci dedicate ai giovani e alle loro famiglie.

Nel commentare il provvedimento, il Direttore Generale Joseph Polimeni ha dichiarato: 'Abbiamo fortemente voluto e formalizzato questo passaggio per garantire continuità e slancio a un settore di rilevanza strategica come quello della salute mentale. L’affidamento di questo incarico alla Dott.ssa Marchegiani si inserisce nel nostro percorso di completamento dell’organigramma e di rafforzamento della rete assistenziale territoriale, assicurando risposte tempestive, competenti e vicine ai bisogni di salute dei nostri cittadini'.

Da parte sua Sonia Marchegiani — già direttrice della Struttura Complessa “Centro di Salute Mentale (CSM)” — ha voluto sottolineare: «Accolgo questo incarico provvisorio con un profondo senso di responsabilità verso l’azienda e verso i pazienti e le famiglie del nostro territorio. Il nostro impegno quotidiano sarà orientato a consolidare il lavoro di squadra, valorizzando l’approccio multidisciplinare e la stretta integrazione tra i servizi territoriali e ospedalieri del Medio Campidano».