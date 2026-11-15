C’è il prezzo delle vite umane: una media di 101 spezzate ogni anno, con un tasso di mortalità molto al di sopra della media nazionale. Ma degli incidenti sulle strade dell’Isola c’è anche un costo sociale. Ossia il danno economico subito dalla collettività a causa degli schianti (con vittime, ma anche “solo” con feriti. In Sardegna nel 2025 ha ammontato a quasi mezzo miliardo di euro: 453,9 milioni, per la precisione.

Il valore “morale” di una vita è inestimabile. Ma se viene a mancare c’è di certo un impatto economico che viene calcolato sulla base di un decreto ministeriale (Mit) del 2023, basato su un modello ideato con Istat (coordinamento scientifico), Aci (Automobile Club d’Italia), ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

Le principali componenti sono: perdita di capacità produttiva (redditi futuri mancati della vittima, sia per decesso sia per invalidità permanente o temporanea), costi umani e danni non patrimoniali (danno morale, danno biologico, sofferenza della vittima e dei familiari (stimati anche con riferimento alle tabelle di liquidazione giudiziali), costi sanitari (pronto soccorso, ricoveri, riabilitazione (dati ricavati da schede di dimissione ospedaliera e Ministero della Salute), danni materiali ( come su veicoli e infrastrutture) e costi amministrativi e generali (forze dell’ordine, giustizia, gestione sinistri).

Il costo a livello nazionale è stimato in 18 miliardi all’anno. E se in Italia il dato complessivo degli incidenti con morti risulta in costante calo, in Sardegna le vittime non accennano a diminuire.

Nei primi dieci mesi del 2026 i morti sulle strade dell’Isola sono stati circa 70 (il dato non è ancora stato ufficializzato da enti pubblici). Un numero in linea con l’andamento degli ultimi tre lustri. Ecco l’andamento: nel 2010 sono stati106, nel 2011 100, nel 2012 95, nel 2013 123, nel 2014 98, nel 2015 110, nel 2016 106, nel 2017 90, nel 2018 105, nel 2019 71, nel 2020 95, nel 2021 91, nel 2022 100, nel 2023 110, nel 2024 113 (anno record), nel 2025 100.

Il conto economico dell’anno scorso è stato pesante. In Sardegna si sono contati 3.624 incidenti stradali con lesioni a persone: 100 morti, appunto, 5.037 feriti (dato complessivo, le fonti ufficiali non forniscono la suddivisione regionale tra feriti gravi e lievi). Secondo i parametri del Mit si raggiunge un costo sociale di circa 453,9 milioni di euro. Per la società una vittima pesa 1.812.989 euro, un ferito (media tra gravi e lievi) 45.210 euro. In più c’è da aggiungere un costo fisso di circa 12mila euro a incidente.