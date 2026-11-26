Un incontro per condividere idee e progetti concreti in occasione delle prossime feste di fine anno. Così l’amministrazione comunale di San Gavino Monreale invita le associazioni culturali e le attività produttive del territorio a partecipare a un incontro, il 30 novembre alle 15 in aula consiliare, che sarà dedicato alla programmazione del “Natale Sangavinese” 2026.

L'incontro vuole essere un'occasione per condividere idee, raccogliere proposte e disponibilità e coordinare le iniziative da inserire nel programma delle festività natalizie. L'obiettivo è costruire insieme un calendario di eventi e attività, valorizzando la collaborazione tra le associazioni, gli operatori economici e l'amministrazione comunale come evidenzia l’assessore alle attività produttive Simone Angei: «Tutte le associazioni culturali e le attività produttive interessate sono invitate a partecipare. L’intenzione è quella di programmare il natale sangavinese, insieme ai protagonisti del commercio e della vita culturale locale, con l obiettivo di costruire un cartello di eventi e iniziative condivise». Così dalle attività produttive, dagli artigiani e dalle associazioni vuole partire il rilancio del centro storico per far rivivere il cuore del paese in un periodo in cui è sempre più forte l’avanzata della media e della grande distribuzione.