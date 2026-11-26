Pennelli, colori, impalcature e tanta creatività stanno trasformando in questi giorni il volto del cortile interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Buonarroti-Volta” di Guspini. Ha preso ufficialmente il via questa settimana la realizzazione di un nuovo, grande murale che vede protagonisti gli studenti delle classi quarta e quinta degli indirizzi Moda e CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio (4N, 5N, 3E, 4E e 5E). I ragazzi sono impegnati fianco a fianco nella progettazione e nella pittura di un’opera collettiva destinata non solo a riqualificare gli spazi comuni, ma anche a lasciare un segno duraturo nella vita della scuola e dell’intero territorio del Medio Campidano.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Il futuro della memoria”, ideato e redatto da A.Doc - Associazione Docenti APS in stretta collaborazione con l’istituto scolastico guspinese, e realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna attraverso la Legge 12/25. La coordinatrice del progetto Costanza Smaldini spiega « L’attività degli studenti è di fatto una ricerca sull'evoluzione degli aspetti socio urbanistici del territorio di Guspini. La prima parte del murales è dedicata ai tessuti e decorazioni (scialle di guspini, tappeti, cestini e ricami). La seconda parte all'archeologia del territorio Guspini (nuraghe, pozzo sacro). La terza terza parte evocativa miniere ed una parte dedicata alla maschera cambas de linna)».

A guidare i giovani artisti in questo intenso percorso laboratoriale è Gisella Mura, pittrice e muralista originaria di San Gavino Monreale. Professionista affermata nel panorama artistico isolano e nazionale, Mura vanta già numerose opere di grande rilievo realizzate su commissione per diversi enti pubblici e amministrazioni locali, portando ora la sua competenza tecnica ed espressiva direttamente tra i banchi — o meglio, sui muri — della scuola superiore, trasmettendo agli studenti i segreti dell'arte muraria e del lavoro di squadra.

L’intervento non si esaurisce però nel solo aspetto decorativo o di riqualificazione urbana. “Il futuro della memoria” nasce infatti con un preciso intento culturale, pedagogico e civile: tracciare un bilancio critico del presente e stimolare negli studenti e nella comunità una riflessione profonda sulle implicazioni sociali e politiche delle rapide trasformazioni che attraversano la nostra epoca. In un mondo contemporaneo in cui la produzione di immagini, testi e contenuti digitali è continua, frenetica e alla portata di chiunque, diventa sempre più urgente interrogarsi su come selezionare, conservare e trasmettere il sapere alle generazioni future, evitando che la sovrabbondanza di informazioni si traduca in perdita di identità. È una sfida complessa che non riguarda esclusivamente i più giovani, ma interpella trasversalmente i cittadini di ogni età, le istituzioni e il mondo della formazione. L’obiettivo finale del progetto è proprio quello di trasformare la memoria storica, la cultura dell’immagine e le competenze archivistiche in un patrimonio condiviso, vivo e accessibile: uno strumento concreto per leggere criticamente il passato e orientare con maggiore consapevolezza le scelte dell’oggi e del domani.