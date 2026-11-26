Il Comune di Pabillonis punta sulle nuove generazioni e ha aperto il bando di concorso per borse di studio rivolte agli studenti residenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore nell’anno scolastico 2025/2026.

Così l’amministrazione ha aumentato il fondo destinato alle borse di studio portandolo da 2500 euro a 5500 euro per i diplomati. Le domande devono essere presentate in modalità telematica entro le 13 del 30 novembre e potranno venire incontro alle esigenze di un maggior numero di studenti rispetto al passato come evidenzia il sindaco Marco Tuveri: «Abbiamo riaperto il bando per le borse per far sì che tutti gli studenti diplomati possano partecipare. In genere le borse di studio erano 10 per un importo di 250 euro a studente. Quest'anno gli studenti diplomati sono stati più di 20. Per questo motivo abbiamo provveduto ad aumentare l'impegno spesa, per far si che tutti quanti percepiscano una borsa di studio da parte del comune, come premio per il loro diploma. Naturalmente il premio varia a seconda del voto finale conseguito».

Così 200 euro saranno assegnati agli studenti che abbiamo preso un voto tra 60 e 70, 210 euro per chi ha conseguito una votazione tra 71 e 80, 230 euro saranno assegnati agli studenti che abbiano conseguito una votazione compresa tra 81 e 90/100 mentre 250 euro saranno assegnanti agli studenti che abbiano conseguito una votazione compresa tra 91 e 100/100.

Così l’amministrazione vuole permettere agli studenti di avere un aiuto concreto per il proseguo del cammino universitario. E a Pabillonis non mancano le eccellenze con tanti giovani che hanno concluso gli studi in modo brillante e che in molti casi sono dovuti emigrare anche fuori Sardegna.