Dopo il primo caso di virus della febbre del Nilo, il sindaco Marco Tuveri ha subito emanato un’ordinanza invitando i cittadini al rispetto di determinati comportamenti: “Bisogna eliminare i ristagni d’acqua, svuotare sottovasi e contenitori, coprire i serbatoi e mantenere puliti cortili e giardini. Inoltre bisogna svuotare fontane e piscine non in uso o evitare che vi ristagni acqua, tenere cortili e aree aperte liberi da erbacce, sterpi e rifiuti e sistemare terreni e materiali in modo da evitare raccolte d’acqua. Per proteggersi dalle punture bisogna usare zanzariere, indumenti coprenti e repellenti seguendo le istruzioni, soprattutto dal tramonto all’alba”.

Inoltre la segnalazione di uccelli morti o moribondi va fatta al Servizio Veterinario ASL Medio Campidano ai numeri: 070 9359500 oppure : 070 97611650. È fondamentale non lasciare all’aperto oggetti e contenitori nei quali possa accumularsi acqua, anche su balconi, terrazzi, cortili e giardini, coprire contenitori e serbatoi con coperchi o teli; dove non sia possibile, assicurare il regolare ricambio dell’acqua