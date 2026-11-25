Nuovo e importante finanziamento per il Comune di San Gavino, che ha ottenuto 306mila euro di finanziamento regionale per la riqualificazione dell’impianto di atletica. Con questi fondi saranno rimesse a nuovo alcune porzioni della pista di atletica (salto in alto, salto con l’asta, salto triplo, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del peso, lancio del martello); realizzazione di camminamento (adeguamento accessibilità disabili, un efficientamento energetico con l’illuminazione di servizio e la sostituzione del cancello di accesso. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: ‘La richiesta complessiva alla Regione è stata di un milione di euro e con questo primo finanziamento è stata riconosciuta la somma di 306mila euro. Si spera che, con successive variazioni di bilancio regionale, possa essere corrisposta la somma complessiva per poter prevedere una sostituzione integrale dell'attuale pista. Con il primo stralcio si potranno sistemare diverse criticità dell'impianto di atletica: non la pista perché richiede circa 600mila euro per la sostituzione e si confida nel rifinanziamento di questo bando. Si tratta dell’ennesimo intervento migliorativo sui nostri impianti che dimostra una grande attenzione della nostra amministrazione verso il mondo dello sport.