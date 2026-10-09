Prosegue l'iter per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della nuova rotonda di accesso al nuovo ospedale di San Gavino Monreale. Il Comune ha trasmesso formalmente alla Asl del Medio Campidano la documentazione relativa all'impegno alla cessione volontaria delle aree interessate, sottoscritta da tutte le proprietà private coinvolte.

Il passaggio fa seguito all'incontro operativo tenutosi di recente tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria. Da parte sua la Asl ha già acquisito dall'Agenzia delle Entrate il parere di congruità relativo alle indennità che saranno corrisposte ai proprietari per la cessione bonaria dei terreni. Si tratta di un tassello fondamentale che conferma la copertura e la regolarità della procedura espropriativa e di acquisizione bonaria.

Il progetto compie così un ulteriore e concreto passo in avanti verso l'avvio dei cantieri destinati a migliorare la viabilità e i collegamenti con la futura struttura ospedaliera e soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di San Gavino Stefano Altea: «Questo traguardo conferma la bontà del lavoro sinergico portato avanti con la Asl e gli enti coinvolti. La collaborazione con i proprietari terrieri dimostra che, attraverso il dialogo e la pianificazione condivisa, è possibile sbloccare passaggi fondamentali per le opere pubbliche. La nuova viabilità e la rotonda di accesso sono tasselli indispensabili per dotare il nostro territorio di un presidio ospedaliero moderno, efficiente e facilmente raggiungibile».

Sulla stessa linea il direttore generale della Asl del Medio Campidano Joseph Polimeni: «L'acquisizione delle aree e la definizione delle procedure di cessione bonaria ci permettono di procedere verso la cantierizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della viabilità di servizio. Ringrazio l'amministrazione comunale e tutti gli attori istituzionali per l'impegno profuso in questa fase cruciale».

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