Il ministro Piantedosi «nega l’evidenza» e «non gli fa onore».

Pd all’attacco dopo le parole del ministro dell’Interno, che ieri ha negato il rischio di infiltrazioni mafiose con il trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis nell’Isola.

«Trasferire nell’Isola una quota così rilevante - un quarto del totale, che presto, secondo i piani del Governo, sarà un terzo - dei detenuti al 41-bis comporta un enorme pericolo di infiltrazione, in una regione che già sta subendo, come ha dimostrato il rapporto della Dia riferito al 2025, le conseguenze del radicamento della criminalità organizzata», è l’affondo del senatore Marco Meloni.

Negarlo come fa il ministro, continua il parlamentare, «significa smentire le stesse fonti dello Stato che hanno documentato la presenza stabile in Sardegna di nuclei familiari legati a detenuti per mafia, trasferitisi per stare vicino ai congiunti, e operazioni riconducibili alle mafie».

Lo stesso ministro definisce questa presenza un «fenomeno noto da anni». E «proprio per questo», evidenzia Meloni, «è grave che il Governo moltiplichi le condizioni perché quel fenomeno cresca».

Il senatore cita anche il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, che lo scorso anno ha segnalato il rischio di infiltrazioni e radicamento economico dei clan: «Da mesi lo ripetono i vertici della magistratura sarda. Spero sia chiarito molto presto quanto accade nell’area cagliaritana in seguito ai recenti trasferimenti massicci. Dallo Stato la Sardegna si aspetta attenzione, protezione, rispetto. Questo Governo invece sta tradendo la nostra regione, venendo meno ai propri doveri verso la sicurezza pubblica nel nostro territorio. È una responsabilità gravissima, di cui non ci dimenticheremo. E che chiama la politica e la società sarda a una risposta unitaria nettissima e determinata», conclude Meloni.