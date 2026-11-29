È morto a 99 anni. Era ricoverato nel reparto di Medicina. Dopo il decesso, dai tamponi è emerso che Giovanni Arras, ex viticoltore di Lanusei, fosse positivo al Covid. Come un altro paziente, nello stesso reparto. «Da quel momento - raccontano i familiari - è scattato un protocollo che ha impedito ogni forma di commiato dignitoso».

Il caso

I cancelli della camera mortuaria sono stati chiusi e la famiglia è rimasta in strada. Il nonnino nel sarcofago d’acciaio, senza poter essere ricomposto dai suoi cari né vestito nel cofano di legno ma soltanto avvolto in un lenzuolo come ai tempi della pandemia. Nel frattempo a Lanusei sono rientrati anche alcuni parenti da Londra per dare l’ultimo saluto all’uomo. Ma la rigidità del regolamento non ha permesso loro di varcare la soglia della sala mortuaria. A quel punto, un familiare del defunto ha contattato i carabinieri.

«Avremmo voluto che venisse vestito in maniera dignitosa. Almeno un briciolo di umanità e invece nulla. Per poterlo salutare c’è stato bisogno dell’intervento dei carabinieri, disponibili e che tutti noi ringraziamo», dice Sergio Arras, uno dei figli.

La direzione

«La Asl Ogliastra - recita la nota aziendale - si stringe alla famiglia in queste ore di dolore. Con sensibilità e attenzione, il personale dell’ospedale ha seguito ogni passaggio nel rispetto delle norme in vigore, che a tutela di tutti prevedono particolari cautele nella composizione della salma e nella visita dei familiari».

Roberto Secci