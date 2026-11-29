Cinque persone per sei incarichi. È l’esito del voto online con cui a Palau sono stati scelti i rappresentanti di tre rioni e tre frazioni. Il rione Centro resta senza un referente perché non sono state presentate candidature. Caterina Ledda ricoprirà l’ incarico a Capo d’Orso; A Palau Vecchio è stato eletto Antonello Contu, mentre nel rione Stazione è stato scelto Daniele Deiana. Nelle frazioni, eletto Michele Geromino a Barrabisa, Maria Francesca Giorgioni a Capannaccia e Caterina Ledda per Capo d’Orso.

Le votazioni, indette dopo il via libera della Giunta comunale, si sono svolte giovedì 26 novembre. La partecipazione era volontaria. Il voto rientra nelle iniziative previste dallo Statuto comunale e dal regolamento sulle consulte per la valorizzazione di rioni e frazioni e si è svolto al di fuori delle consultazioni amministrative ufficiali. Le candidature potevano essere presentate entro il 19 novembre ed erano riservate a chi risiede nel rione o nella frazione che intendeva rappresentare. L’obiettivo del Comune è dare ai residenti un punto di riferimento nel proprio rione o nella propria frazione e rendere più rapido il dialogo con l’amministrazione. Nel comunicare l’esito del voto, l’amministrazione ha sottolineato la partecipazione dei cittadini e la disponibilità di chi si è candidato a svolgere questo compito.