In un anno sono 3.279 gli over 65 che in Sardegna hanno denunciato di essere stati vittime di furti, rapine e truffe. Nel dettaglio: 1.953 furti, 33 rapine e 1.293 truffe. Ma a preoccupare è soprattutto l'andamento dei raggiri, cresciuti del 48,6%, ben oltre il +36% registrato a livello nazionale. È quanto emerge dal dossier “L'esposizione degli anziani a furti, rapine e truffe”, elaborato per ANAP dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su dati del Ministero dell'Interno e dell'Istat.

Nel complesso, l’Isola resta tra le regioni più sicure. Con 778 vittime ogni 100mila residenti over 65, la Sardegna si colloca ben al di sotto della media italiana (1.704) e viene superata solo dalla Basilicata (605). All'estremo opposto ci sono Lazio (2.612), Emilia-Romagna (2.118), Toscana (2.089) e Lombardia (2.048).

Il quadro cambia, però, osservando le singole tipologie di reato. Se per i furti (464 vittime ogni 100mila anziani) e le rapine (8) i valori restano contenuti, sulle truffe la Sardegna sale al terzo posto in Italia con 439 vittime ogni 100mila over 65, dietro solo a Liguria (504) ed Emilia-Romagna (449). Nel 2023, anno del boom delle denunce, le vittime anziane sono aumentate complessivamente del 24% contro il +14,9% nazionale, con le rapine in crescita del 65% e i furti dell'11,3%.

Il tema pesa, nell’Isola, di più per via dell’anzianità: gli over 65 sono infatti oltre 421mila, circa il 27% dei residenti, contro una media nazionale del 24,3%.

«Non dobbiamo fare inutile terrorismo ma non possiamo fermarci al dato complessivo», osserva Giovanni Mellino, presidente di ANAP Confartigianato Sardegna e vicepresidente nazionale. «Il vero campanello d'allarme sono le truffe, soprattutto quelle realizzate attraverso telefono, internet e strumenti digitali, costruite facendo leva su fiducia e paura».

Per Mellino la risposta non può limitarsi alla repressione: serve «una rete di protezione che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, famiglie, associazioni e comunità locali». Ad esempio, Anap porta avanti la campagna “Più Sicuri Insieme”, con incontri informativi per insegnare a riconoscere i raggiri. «Nessun anziano deve rinunciare alla propria autonomia e ai servizi per paura di essere raggirato», conclude Mellino.