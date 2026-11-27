Nuove misure a tutela dei pazienti, da parte della Asl, nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove le analisi periodiche effettuate hanno dato esito positivo alla legionella, con il rilevamento della carica del batterio in percentuali superiori alle soglie tollerate.

Nelle ultime ore, fra i provvedimenti, la chiusura dei servizi igienici in alcuni reparti e l’avvio di tutti gli interventi necessari per il contenimento.

Le analisi, effettuate nei giorni scorsi, avevano rilevato la presenza del batterio nelle condotte dell’acqua calda in alcuni settori del presidio ospedaliero. Uno dei punti interessati è all’interno del Pronto Soccorso, il settore dell’Osservazione breve intensiva (Obi), dove i servizi igenici sono al momento stati chiusi e dove a breve dovrebbero però essere trasferiti personale e posti letto della Medicina di emergenza, una decina in tutto, operazione che è dunque a rischio.

Ora si attende l’esito delle nuove analisi batteriologiche. La Asl non ha rilevato casi di legionellosi che possano essere correlati alla degenza ospedaliera.