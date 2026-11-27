L'associazione ProPositivo, che da anni organizza il Festival della Resilienza, è stata chiamata a rappresentare la Sardegna a Roma, al Ministero della Cultura.

L'associazione ha rappresentato l'isola nell’ambito di “Ri-generare con creatività”, il primo Forum nazionale sulla rigenerazione urbana a base culturale, promosso dal Ministero della Cultura. Si tratta di un'importante occasione di confronto tra istituzioni, ricercatori, artisti e operatori culturali di tutta Italia, con l’obiettivo di mettere a sistema le esperienze maturate negli ultimi decenni e lavorare alla definizione di politiche condivise e di un quadro legislativo nazionale che riconosca e valorizzi la creatività urbana.

Per il presidente di ProPositivo, Gian Luca Atzori, la Sardegna ha molto da raccontare in questo campo. I dati sono eloquenti. Dalle esperienze pionieristiche di San Sperate, Orgosolo o Ulassai, nate tra gli anni Sessanta e Ottanta, fino alle più recenti manifestazioni internazionali di street art come San Gavino, la Planargia e Macomer, l’isola ha prodotto un patrimonio di circa 2.700 opere di arte pubblica, sviluppando esperienze che hanno contribuito a trasformare l’identità, l’economia e l’attrattività turistica di intere comunità.

«Come ProPositivo abbiamo portato il contributo di dodici anni di Festival della Resilienza, della realizzazione di circa cinquanta murales in sette comuni sardi, del progetto di mappatura e valorizzazione territoriale Muraghes e della nascita del Centro Giovani La Veranda- dice Gian Luca Atzori-Esperienze che dimostrano come dalla produzione artistica possano nascere nuovi servizi, opportunità professionali, percorsi turistici e presìdi permanenti di aggregazione e partecipazione sociale. Una sfida per riconoscere la creatività urbana non soltanto per il suo valore artistico e culturale, ma anche come settore produttivo. Una filiera economica che coinvolge artisti, curatori, progettisti, artigiani, imprese, professionisti della comunicazione e operatori turistici, ma che ancora necessita di adeguati strumenti di sostegno, riconoscimento delle competenze, qualificazione professionale e formazione delle nuove generazioni». «Dopo decenni in cui le comunità e gli operatori culturali hanno dimostrato sul campo le potenzialità della creatività urbana- sostiene ancora Gian Luca Atzori- è tempo che anche le istituzioni riconoscano questo settore e contribuiscano a strutturarne il futuro».