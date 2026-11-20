«Un impegno disatteso», tuona Ryanair, minacciando di tagliare i voli negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia. «Colpa del Governo e del ministro Giorgetti», si difende l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, rivendicando che la Regione il suo lo ha fatto stanziando le risorse. «Scaricabarile», attacca il centrodestra.

Ma com’è andata veramente? Perché l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, quel balzello da 6,50 euro a passeggero che la Regione ha deciso di coprire in bassa stagione su impulso della low cost irlandese, si paga ancora?

Manca ha ragione solo in parte: è vero, per sospendere la tassa serve un provvedimento nazionale, ma l’emendamento della Giunta è arrivato a tempo quasi scaduto.

Era la vigilia di Ferragosto quando il Consiglio regionale ha approvato, all’interno della variazione di bilancio, i 18,2 milioni per coprire la tassa d’imbarco al posto dei passeggeri. Era già ottobre quando gli uffici sardi dei trasporti hanno chiesto al Mef la norma per sospendere la tassa nell’Isola. Visto il nulla di fatto è intervenuto il Dg dell’assessorato: suo il tentativo estremo di inserire il taglio sardo nella Legge nazionale di bilancio. Il 16 novembre, ventiquattro ore prima che alla Camera scadesse la presentazione degli emendamenti, Pierandrea Deiana ne ha scritto uno, ad hoc. Se verrà dichiarato ammissibile, non è dato saperlo.

La Finanziaria nazionale sarebbe la norma perfetta per inserire il taglio, ed è lo stesso canale usato da Friuli, Emilia Romagna e Sicilia, che prima della Sardegna hanno coperto la tassa d’imbarco. Ma l’accordo col Mef l’hanno fatto prima di stanziare le risorse, non dopo.

Alessandra Carta