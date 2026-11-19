In Sardegna esplode il caos trasporti e la Regione attacca il ministro Giorgetti, mentre il centrodestra chiede le dimissioni dell’assessora Manca e invoca persino, con il deputato FdI, un commissariamento da parte del Governo nazionale.

Due mail ieri hanno fatto addensare le nubi sui cieli dell’Isola. Aeroitalia ha comunicato la sua intenzione di non operare più, a partire dal 15 gennaio, su tre delle cinque rotte in continuità che gestisce, salvando la sola Olbia. E Ryanair è partita all’attacco sulla mancata abolizione dell’addizionale comunale, che la Regione aveva promesso a partire dal 26 ottobre per tutta la bassa stagione, sino a marzo.

Ha scritto il vettore irlandese: «Qualora noi e gli aeroporti non ricevessimo una vostra conferma scritta entro giovedì 19 novembre», cioè oggi, «attestante l'avvenuta abolizione dell'addizionale comunale con decorrenza dal 25 ottobre 2026, Ryanair non avrà altra scelta se non quella di revocare l'incremento di capacità precedentemente annunciato per la stagione invernale 2026 a Cagliari, valutando al contempo ulteriori tagli alla capacità operativa su Alghero e Olbia».

Regione vs Giorgetti

La risposta della Regione è arrivata, per bocca di Barbara Manca. «Da Ryanair ricostruzione parziale, inaccettabile attribuire alla Regione responsabilità che riguardano invece passaggi amministrativi di competenza statale, sui quali attendiamo da quasi un mese una risposta dal Governo».

Poi l’attacco ai parlamentari sardi di centrodestra, che «alimentano polemiche invece di mettersi a disposizione degli interessi dei sardi». «Noi abbiamo fatto la nostra parte, mettendo a disposizione i fondi», ha spiegato l’esponente della Giunta, ma «per rendere operativa la misura è indispensabile un intervento dello Stato che consenta il trasferimento delle risorse regionali. Abbiamo scritto quasi un mese fa al ministro Giorgetti e successivamente agli uffici tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza ricevere alcuna risposta».

Per superare lo stallo, la deputata Francesca Ghirra ha presentato un emendamento per permettere di rendere effettivo lo stanziamento: «Abbiamo provato a coinvolgere tutti i deputati e senatori sardi, di maggioranza e opposizione, ma dal centrodestra sono arrivate solo polemiche, nonostante la possibilità di intervenire direttamente presso il Governo».

Insomma, «le risorse ci sono e la volontà politica anche», spiega Manca, ma serve un passaggio a livello nazionale per rendere effettiva la misura. Il balzello, circa 6,5 euro a passeggero, viene infatti versato ai Comuni che ospitano gli scali, ma gran parte dei soldi viene incassata dallo Stato.

L’affondo di Ryanair

Una misura analoga è stata approvata in diverse Regioni (dalla Calabria alla Sicilia, dall’Abruzzo al Friuli Venezia Giulia passando per gli scali minori dell’Emilia Romagna) ed è applicata. Nell’Isola ancora no: di chiunque siano le responsabilità di questo corto circuito istituzionale, Ryanair se la prende con la Regione che aveva promesso la misura, perché su quelle basi il vettore ha effettuato i propri investimenti nell’Isola. «Inaccettabile prendere un impegno pubblico e non mantenerlo, non c’è da stupirsi che la connettività della Sardegna sia nel caos, se la Regione non è in grado di rispettare impegni assunti appena pochi mesi fa».

L’opposizione

«Al Campo largo non affiderei nemmeno l’organizzazione di una gita con un pulmino», l’affondo del capogruppo FdI Fausto Piga. «Il caos nei cieli era scontato ed è frutto del pressappochismo della Giunta, hanno toppato il bando di continuità e tradito l’impegno di abolire la tassa d’imbarco. Hanno gettato fumo negli occhi dei sardi parlando della ‘migliore continuità di sempre’, ma era evidente che se già d’estate, nel picco del traffico passeggeri, Aeroitalia cancellava i voli, con la bassa stagione ci sarebbero state amare sorprese. Hanno ignorato i nostri avvertimenti».

Forza Italia attacca sulla continuità e chiede alla presidente Todde e all’assessora Manca di riferire in Consiglio regionale: «Servono risposte immediate, siamo perplessi sulla linea annunciata dalla presidente nella vertenza con Aeroitalia, la Giunta faccia valere gli obblighi di servizio e chiarisca quali soluzioni ha predisposto per garantire i voli qualora il vettore confermi il ritiro», si legge in una nota del gruppo forzista. «La Sardegna non può stare sotto schiaffo di nessuno. I sardi hanno diritto a collegamenti regolari, con orari adeguati e tariffe accessibili. Chi deve raggiungere la penisola per curarsi, studiare, lavorare o ricongiungersi alla propria famiglia deve poter programmare il viaggio con la certezza di trovare un volo».

Nella nota si chiede alla Giunta di presentare in Consiglio regionale un «piano con tempi certi» e si ribadisce la contrarietà alla fusione degli aeroporti. «Le risorse previste per quell’operazione siano destinate ad aumentare le tratte, rafforzare le frequenze e ampliare l’offerta incentivando l’ingresso di nuove compagnie».

(Unioneonline)