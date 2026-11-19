Sono state confermate dal gip nei giorni scorsi, in tribunale a Sassari, le misure cautelari nel procedimento Replay. L’operazione dei carabinieri dello scorso 25 agosto in centro storico, coordinata dai sostituti procuratori Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, ha portato all’arresto e al carcere per 22 persone e a una indagine contro 44 per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’inchiesta, cominciata nel 2023, ha, secondo le accuse, portato alla scoperta di un gruppo criminale che avrebbe gestito, a Sassari Vecchia, un traffico di cocaina ed eroina e, in modo meno rilevante, di marijuana. Migliaia le cessioni di sostanza stupefacente documentate e che testimonierebbero l’esistenza di “una rudimentale organizzazione” che si avvaleva per i rifornimenti di “ovulatori” e corrieri provenienti dalla penisola oltre a fiancheggiatori e vedette in loco per la vendita.

Nei giorni scorsi, nell’udienza davanti al gip Gian Paolo Piana, è stato sentito dal pm Dore un collaboratore di giustizia che avrebbe confermato le accuse contro alcuni indagati.

A dicembre il controesame degli avvocati delle difese Giuseppe Onorato, Elisabetta Udassi, Carlo Pinna Parpaglia, Luigi Conti, Maria Domenica Camboni, Francesco Sasso, Marco Palmieri, Gabriela Pinna Nossai, Maria Grazia Sanna, Mario Alberto Ruggiu, Valeria Testoni, Gianluigi Poddighe, Gianfranco Vacca, Nicola Lucchi, Vincenzina Oggiano.