Gara di solidarietà per la Polisportiva Ottava di Sassari, colpita da un incendio nella notte tra lunedì e martedì. «Sono diverse le società - afferma il direttore sportivo Giuliano Sanna - che hanno dato la loro disponibilità a venirci incontro». E ora ci si augura che possa arrivare anche un contributo economico per poter ridare vita alla Club House.

Ingenti i danni subiti dalla struttura, si stimano 50mila euro circa, a causa delle fiamme che hanno distrutto la veranda e la cucina, arrivando fino agli spogliatoi. Un rogo di possibile natura dolosa, ipotesi suffragata dalla tanica da 5 litri di benzina rinvenuta semivuota all’esterno della veranda. “Abbiamo ricevuto minacce telefoniche anonime e un po' ci sentivamo che stava per succedere qualcosa”, aveva dichiarato il presidente dell’associazione Antonio Sanna. Circostanze su cui indaga la polizia di Stato. Domani i vertici dell’Asd incontreranno a Palazzo Ducale il sindaco Giuseppe Mascia anche per capire se sarà possibile continuare a utilizzare il campo di calcio comunale in cui giocano 91 atleti, da quelli della prima squadra ai pulcini. E proprio i bambini sono disperati all’ipotesi di non poter più usare l’unico spazio sportivo della borgata. Luogo che rappresenta anche uno spazio dove fare comunità e che, ormai da tre giorni, è stato negato.