La casa l’aveva comprata nel 2008 con i risparmi di una vita e la stava ancora pagando, ma adesso ha perso tutto: l’appartamento dove viveva e il denaro (quasi 100mila euro) versati a una immobiliare. Sta vivendo un dramma una donna olbiese di 65 anni che da ieri è in strada su ordine dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). Dopo controversie legali e di ricorsi è stata data esecuzione ai provvedimenti legati alla confisca (definitiva da anni) del patrimonio olbiese di Ernesto Diotallevi, personaggio di spicco del gruppo criminale noto come “banda della Magliana”.

La storia della donna olbiese è amara, alla base di tutto c’è un contratto di acquisto della casa stipulato nel 2008 dalla donna con una immobiliare che però, secondo il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, era un “veicolo fittizio” per schermare i beni di Diotallevi. Lei ha tentato ogni strada per chiedere all’Agenzia nazionale dei beni confiscati di considerare la sua condizione.

Spiega l’avvocata della donna, Sara Pala: «La mia assistita era in totale buona fede, ha acquistato l’immobile di via Damiano Chiesa a Olbia con un contratto regolare. Ha rispettato le leggi, non ha commesso alcuna violazione e ha pagato quanto dovuto». Il problema è che la confisca colpisce anche gli acquirenti degli immobili. Stando a indiscrezioni, qualche rassicurazione informale la donna l’aveva anche avuta da Anbsc , ma poi è arrivato un provvedimento durissimo: “ordine di sgombero per occupazione senza titolo dell’immobile di via Damiano Chiesa”.

L’avvocata Sara Pala ha fatto un ultimo tentativo con una richiesta rivolta all’Agenzia per riconoscere alla sua assistita «un diritto preferenziale alla stipula del contratto definitivo di compravendita, tenendo conto delle somme già versate e delle condizioni da determinarsi, ovvero altra forma di tutela equivalente ritenuta più adeguata (assegnazione in godimento a titolo oneroso a condizioni calmierate)». Ma è stato tutto inutile, la donna non ha più la sua casa. Dice l’avvocata Sara Pala: «La mia assistita non poteva sapere nulla sulle vicende della immobiliare ed era in perfetta buona fede, lo abbiamo dimostrato. Ma adesso ha perso tutto». Adesso la donna dovrà cercare un’altra casa a Olbia, città con un mercato immobiliare ormai proibitivo.