A distanza di un anno dalla morte di Omar Masia sono necessarie nuove indagini sull’incidente che è costato la vita al ragazzo. La Procura di Tempio ha chiesto una proroga di sei mesi per l’inchiesta che vede un amico della vittima indagato per omicidio stradale. Di fatto, dopo il deposito di due consulenze, i pm stanno riaprendo il caso.

Omar Masia, 25 anni ha perso la vita la notte tra il 25 e il 26 ottobre 2025, lungo la strada Baldu – Agnata, nelle campagne di Tempio. La Bmw sulla quale viaggiava il giovane andò a impattare contro le barriere di protezione di un ponte e volò da un’altezza di quasi dieci metri schiantandosi sul greto di un rigagnolo. La Procura ha chiesto una proroga delle indagini per approfondire il tema che, sino ad oggi, era rimasto sullo sfondo della tragedia, ossia l’osservanza delle misure di sicurezza e di protezione sul ponte e soprattutto la proprietà e gli obblighi di manutenzione dell’opera. Sarebbero state rilevate gravi inadempienze.

Stando a indiscrezioni i Carabinieri di Tempio avrebbero effettuato simulazioni per verificare la visibilità del ponte nelle ore notturne. L’opera è alta quasi dieci metri, non è segnalata e le barriere di protezione sono vecchi tubi di metallo corrosi e deteriorati, del tutto inidonei a reggere l’impatto di un’auto. Il ponte originariamente faceva parte del Demanio fluviale, come altre opere nell’Isola. La strada (Baldu – L’Agnata) dove è avvenuto l’incidente è nata come consortile e poi con il tempo è diventata, di fatto, un’opera di uso pubblico, oggetto di interventi del Comune di Tempio, ad esempio la sostituzione di alcuni guard rail. Le nuove indagini dovrebbero chiarire se alla base della tragedia ci sono anche responsabilità per la presunta mancata manutenzione del ponte.