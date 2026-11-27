I carri allegorici del Carnevale Isolano 2027 saranno costruiti nell’area dell’ex caserma Sauro, a Moneta. Lo annuncia il direttivo dell’associazione Carnevale Isolano, che avrà a disposizione gli spazi grazie alla collaborazione tra il Comune di La Maddalena e la Marina militare. I gruppi potranno così contare su un luogo dedicato alla preparazione degli allestimenti. Per anni, a Moneta, gli organizzatori avevano potuto utilizzare alcuni capannoni dell’arsenale militare. Con la dismissione del complesso in vista del G8, quegli spazi non furono più disponibili. Da allora i gruppi si sono dovuti adattare, lavorando in locali più piccoli o all’aperto. L’assegnazione dell’area della Sauro riporta ora la preparazione dei carri in un unico spazio, nello stesso quartiere in cui si lavorava un tempo.

Il carnevale maddalenino ha una tradizione che risale a prima della guerra. La festa è proseguita tra alti e bassi e ha ripreso slancio alcuni anni fa con la nascita del nuovo comitato, che nelle ultime edizioni ha coinvolto numerosi partecipanti. La disponibilità dell’ex caserma affronta uno dei problemi pratici emersi in questi anni, quello di trovare spazi adeguati per costruire e montare i carri. Nei prossimi giorni l’associazione comunicherà ai gruppi le modalità di accesso, il regolamento per l’uso dell’area e i recapiti per coordinare i lavori. Il direttivo si occuperà della gestione degli spazi e del rispetto delle strutture. A breve saranno rese note anche le date definitive del Carnevale 2027, concordate con il Comune.