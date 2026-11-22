A Sant’Antonio di Gallura le prime luminarie di Natale saranno montate nelle zone del paese che resteranno fuori dalle riprese del nuovo film di Paz Vega.

Nelle strade interessate dal set, invece, gli addobbi arriveranno a partire dal 17 dicembre.

Il Comune ha deciso di dividere in due fasi l’allestimento per consentire alla troupe di lavorare durante le quattro giornate di riprese, in programma dal 14 al 17 dicembre. Il centro gallurese è tra le località sarde scelte per il nuovo lavoro dell’attrice e regista spagnola, tratto da un romanzo dello scrittore Agustín Gómez-Arcos. Il primo intervento per le luminarie riguarderà le aree estranee alla lavorazione del film, mentre quello successivo completerà gli allestimenti nel resto del paese.

«Un’importante occasione per il nostro paese, che avrà l’opportunità di valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico e architettonico attraverso una produzione cinematografica internazionale», commenta il sindaco Carlo Duilio Viti.

Il 17 dicembre, ultimo giorno previsto per le riprese a Sant’Antonio, segnerà anche l’inizio della seconda fase del montaggio delle luminarie, a poco più di una settimana da Natale. «Un piccolo adattamento organizzativo per accogliere al meglio una bella opportunità artistica e promozionale per Sant’Antonio di Gallura, senza rinunciare alla magia e all’atmosfera del Natale!».