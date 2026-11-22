Una bozza di convenzione tra Comune e Regione Sardegna per il rilancio dell’ex Club Med di Caprera. A riferire del lavoro in corso è il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, che rivendica per il municipio un ruolo nella definizione delle condizioni per il futuro bando. La convenzione, dice, «vedrà quindi il comune di La Maddalena non come spettatore ma come attore». Del complesso si era già parlato durante un sopralluogo con l’assessore regionale agli Enti locali.

Secondo Lai, l’adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale, completato nel precedente mandato dopo vent’anni, ha creato le condizioni per avviare la procedura. La destinazione turistico-ricettiva dell’area consentirà di pubblicare il bando una volta conclusi i passaggi amministrativi e risolte le questioni tecniche ancora aperte.

Per il villaggio di Caprera, il Comune punta alla «riqualificazione delle cubature esistenti» e intende proporre incentivi per i progetti che ne prevedano una riduzione. L’obiettivo, spiega il sindaco, è rilanciare l’offerta ricettiva «puntando quindi sulla qualità piuttosto che sui numeri». Il recupero del complesso, secondo Lai, può creare lavoro e dare nuovo impulso all’immagine turistica dell’isola, nel rispetto del contesto ambientale del Parco nazionale. Per l’ex Club Med, il prossimo passaggio è definire con la Regione le condizioni del recupero.