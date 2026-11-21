La sesta edizione di “Scienza in piazza” si chiude con una promessa e un’ambizione: tornare anche il prossimo anno, allargando la partecipazione delle scuole non solo a livello regionale, ma anche nazionale.

Un percorso che ha già mosso i primi passi in questa edizione, grazie al collegamento da remoto con una scuola primaria di Bollate, e che nelle intenzioni degli organizzatori potrebbe rappresentare l’inizio di un progetto per trasformare Olbia in un punto di riferimento per il turismo scientifico e didattico. «Questa edizione di Scienza in piazza è stata davvero un successo – commenta con soddisfazione Antonietta Carbone, la promotrice e presidente della sezione olbiese di Mathesis –. C'è stata una grande collaborazione tra scuole, docenti e ragazzi. Oltre al numero importante di studenti, anche molto piccoli, è stata significativa la prima partecipazione di istituti come il “Fermi” di Nuoro e quello di Ozieri. Importanti anche i seminari e i convegni, ma non sono mancate le attività collaterali, come Il processo al libro».

La presenza della manifestazione negli spazi dell'aeroporto ha suggerito una prospettiva ulteriore: «Vedere questa importante partecipazione in aeroporto ci ha fatto immaginare l'opportunità di incrementare anche il turismo scientifico, coinvolgendo scuole provenienti dalla Penisola».

Un progetto ambizioso, reso possibile anche da una macchina organizzativa importante. «Per poter organizzare un'iniziativa come questa il supporto di Geasar è stato fondamentale – sottolinea Carbone – così come quello della Regione, del Comune di Olbia e dell'assessora Sabrina Serra, che da sempre ha scommesso su Scienza in piazza».

Chimica, fisica, botanica, costruzioni, intelligenza artificiale, robotica, informatica e aeronautica. Ma a raccontare la ricchezza della manifestazione è soprattutto la varietà degli esperimenti e dei laboratori proposti. Perché la scienza non è soltanto una questione di materie Stem: tra gli exhibit, accanto agli esperimenti elettrici, hanno trovato spazio gli origami, mentre tra camici e provette è comparso anche un tavolo dedicato agli scacchi. Un grande contenitore di esperienze, spiegate direttamente dai ragazzi, che hanno trasformato la divulgazione in un'occasione di scoperta e condivisione.

Tra le attività più sorprendenti della due giorni, anche la realizzazione di una chitarra elettrica (gialla e fiammante), frutto di un laboratorio dell'Istituto di istruzione superiore Amsicora di Olbia. Il progetto è stato guidato dal tecnico di laboratorio Fabrizio Pintus e dal professor Ciro Punzo, coinvolgendo gli studenti in un'esperienza che ha unito manualità, progettazione e passione per la musica.

«L’idea è arrivata qualche anno fa e poi, grazie a un altro collega che condivideva questa passione, abbiamo iniziato a realizzare i disegni e poi abbiamo coinvolto i ragazzi nella costruzione di due strumenti. Una chitarra è già stata completata, mentre l'altra è ancora in fase di realizzazione. Quella gialla è il nostro fiore all'occhiello» ha raccontato Punzo.

Il progetto si è trasformato in un'esperienza formativa capace di suscitare grande interesse e passione portando gli studenti delle classi interessate (corso Made in Italy costruzioni nautiche) a passare ore in laboratorio. «Sarebbe un grande risultato se qualcuno si appassionasse a questo lavoro di liuteria», conclude Punzo.

Un laboratorio che racconta bene lo spirito di Scienza in piazza: studiare, progettare, costruire e infine divulgare.