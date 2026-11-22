A Caprera volontari di protezione civile e Vigili del fuoco si addestrati insieme sull'isola, per essere preparati nel caso in cui una persoma si sia smarrita. Per intervenire tempestivamente ed efficacemente bisogna addestrarsi insieme, prima che l'emergenza accada.

Per questo l'isola di Caprera ha ospitato una manovra addestrativa dedicata alla ricerca di persone disperse. Esercitazione organizzata organizzata dall'Associazione Volontari di Protezione Civile (A.V.P.C.) di La Maddalena, in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari con i Vigili del fuoco punto di riferimento dell'intera manovra. Iscritti all’esercitazione erano quattro associazioni iscritte alla categoria «ricerca dispersi» dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile: L’ A.V.P.C. Gaia e l'A.V.P.C. Capo Ceraso di Olbia, l'A.V.P.C. Alta Gallura di Tempio Pausania e l'A.V.P.C. Agosto '89 di Arzachena. Presenti anche alcuni funzionari della Direzione generale della Protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, Ufficio territoriale di Olbia. Un'occasione per sviluppare sinergie, consolidare procedure condivise e favorire il confronto tra le diverse componenti impegnate nella ricerca e nel soccorso. L'obiettivo era quello di rafforzare la capacità di risposta e il coordinamento tra le realtà che operano nella protezione civile e nel soccorso tecnico urgente.