Incontri a New York con tour operator, investitori e media di settore, oltre a eventi istituzionali e campagne di comunicazione per il mercato statunitense. Sono le iniziative previste dal progetto con cui Santa Teresa Gallura intende partecipare al bando regionale per il marketing territoriale del 2027. La giunta guidata dalla sindaca Nadia Matta ha approvato il piano e l’atto di indirizzo per la candidatura con la delibera n. 227 del 13 novembre.

Il progetto si chiama «Santa Teresa Gallura – The Northern Gateway to Sardinia. Piano integrato di marketing territoriale, promozione turistica e internazionalizzazione 2027». La proposta si rivolge al mercato nordamericano, con priorità agli Stati Uniti.

Il Comune intende far conoscere il patrimonio culturale, il paesaggio e l’enogastronomia del territorio e attrarre visitatori con elevata capacità di spesa anche fuori dall’alta stagione. Tra gli obiettivi figura inoltre quello di favorire nuove opportunità di investimento. La giunta ha incaricato Roberta Careddu, responsabile del settore Cultura, Pubblica istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo, di predisporre la documentazione tecnica, economica e amministrativa per presentare la domanda.

Il progetto per gli Stati Uniti arriva dopo due recenti iniziative dell’amministrazione comunale teresina, di promozione del territorio, quali la partecipazione a Ti Sana a Lugano e l’appuntamento di Milano dedicato alla civiltà nuragica.