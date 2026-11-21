Una serie di iniziative, che prendono lo spunto da quelle dello scorso anno per moltiplicarsi in tutto il paese coinvolgendo il maggior numero di persone possibile. È questa la volontà dell’amministrazione comunale che nei giorni scorsi, insieme alla Pro Loco, ha presentato a cittadini e operatori economici le due iniziative in programma; Natale dei Rioni e Nadale in Carrera.

Per Natale dei Rioni – Luci di comunità, ogni rione sceglierà un angolo da addobbare. Si può partecipare anche con la vetrina del proprio negozio o con un balcone affacciato sulla via. L’8 dicembre il giro dei vicoli partirà da San Pietro e si concluderà sul sagrato con l’accensione dell’albero. Dal 16 al 23 dicembre, nelle sere della novena, saranno i rioni a ospitare a turno un aperitivo aperto a tutti. Iscrizioni gratuite fino al 26 novembre.

Per Nadale in Carrera - La via del gusto, il 19 e 20 dicembre la Via del Vino diventa Via del Gusto. In via Regina Margherita, accanto ai vini delle cantine di Luras, si potranno assaggiare i piatti proposti da associazioni e cittadini. Via Nazionale ospiterà i mercatini, mentre in piazza Curiedda i bambini troveranno la Casa di Babbo Natale, i giochi e i gonfiabili. A queste iniziative s’aggiungeranno quelle che tradizionalmente organizzerà la parrocchia.