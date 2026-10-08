Chiuderà domenica 11 ottobre la mostra “Sguardi”: 30 anni di fotografie a Isole che Parlano», allestita nelle Sale Polivalenti del Cineteatro Montiggia.

Restano dunque pochi giorni per visitare l’esposizione che celebra il trentesimo anniversario del festival internazionale, ripercorrendone la storia attraverso oltre novanta fotografie, in bianco e nero e a colori. L’ingresso è gratuito. Curata da Nanni Angeli, la collettiva propone una selezione delle immagini presentate nelle esposizioni organizzate durante le precedenti ventinove edizioni della manifestazione, nata nel 1996.

Un viaggio fotografico che attraversa trent’anni di storia, cultura e trasformazioni sociali, dalla Sardegna alla Palestina, dal Mediterraneo ad altri territori del mondo. Guerre, migrazioni, tradizioni, riti e vita quotidiana emergono dagli scatti di fotografi italiani e internazionali. Tra gli autori figurano Letizia Battaglia, Mario Dondero, Cristina García Rodero, Romano Cagnoni, Francesco Cito, Monika Bulaj, Franco Zecchin, Paola Agosti, Ivo Saglietti e numerosi altri protagonisti della fotografia.

L’esposizione documenta anche il ruolo che Isole che Parlano ha riservato, fin dalle origini, al linguaggio fotografico, considerato non soltanto espressione artistica, ma strumento di conoscenza, testimonianza e riflessione sulla realtà. Un racconto per immagini che, attraverso epoche e luoghi differenti, restituisce anche trent’anni di attività culturale del festival a Palau. La mostra sarà visitabile fino a domenica 11 ottobre, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

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