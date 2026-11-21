Santa Teresa Gallura porta il patrimonio archeologico a Milano e presenta la propria offerta turistica in Svizzera. Con due delibere, la Giunta comunale ha deciso di aderire alla fiera Ti Sana di Lugano e di partecipare al progetto espositivo dedicato alla civiltà nuragica, in programma nel capoluogo lombardo tra gennaio e marzo 2027. «Investiamo sulla valorizzazione del territorio e sulle sue eccellenze – afferma l’assessore al Turismo Alessandro Alluttu, che lega la partecipazione ai due appuntamenti alla possibilità di attrarre visitatori e creare opportunità per le attività locali; «Con queste scelte puntiamo a intercettare nuovi flussi di turismo di qualità, generare ricadute economiche concrete e far conoscere ciò che rende unica Santa Teresa: le sue bellezze naturali e le esperienze autentiche».

Alla manifestazione di Lugano il Comune punta dunque a far conoscere i paesaggi, le tradizioni, i prodotti locali e le proposte legate al benessere. L’obiettivo è raggiungere un pubblico internazionale interessato al turismo naturalistico e alla scoperta del territorio. La promozione in Svizzera comprenderà anche il patrimonio culturale locale. A Milano l’attenzione sarà invece rivolta ai siti archeologici di Santa Teresa. Il progetto espositivo si inserisce nel percorso della candidatura Unesco della civiltà nuragica. Per il Comune sarà l’occasione per far conoscere le testimonianze della presenza nuragica nel territorio teresino ai visitatori della mostra.